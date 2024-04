Compagnie Les Anthropomorphes Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, lundi 20 mai 2024.

Compagnie Les Anthropomorphes Visites en duo 20 – 25 mai Musée des Beaux-Arts de Limoges Tarif droit d’entrée + 1 €

Début : 2024-05-20T16:30:00+02:00 – 2024-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T16:30:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

Compagnie Les Anthropomorphes

Visites en duo

Dans le cadre de la résidence artistique de la compagnie Les Anthropomorphes à l’Orangerie du 13 au 26 mai. La compagnie a choisi d’explorer la thématique du quotidien transfiguré par le mythe à partir de la figure de Dionysos et des Dionysiaques de Nonnos de Panopolis, datant du Ve siècle et relatant l’enfance et les exploits du dieu Dionysos. Partez donc à la découverte de ces exploits au travers de la somptueuse collection d’émaux Renaissance du musée, et finissez votre périple en assistant à une séance de travail de la compagnie à l’Orangerie.

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 place de l'Évêché Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Karell Prugnaud Cie les anthropomorphes