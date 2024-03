Webinaire « Activité physique adaptée : un levier du bien-être au travail » Présanse Paca-Corse Marseille, mardi 19 mars 2024.

Début : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T15:00:00+01:00

Le manque d’activité physique et la sédentarité, en particulier au travail, exposent aujourd’hui 95% des adultes Français à un risque majeur de détérioration de leur santé (avis ANSES 2022).

Pourtant, les avantages d’une activité physique et sportive sont réels notamment pour les entreprises, tant au niveau des employeurs que des employés : amélioration de la qualité de vie au travail, de la santé et du bien-être des salariés, augmentation de la productivité de l’entreprise, diminution de l’absentéisme…

Avec notre webinaire, nos expertes en prévention vous expliqueront ce que l’on entend par activité physique adaptée, avant de vous exposer les différents bienfaits. Il sera également question de mieux comprendre en quoi une activité physique et sportive peut contribuer à prévenir les risques professionnels et à participer au maintien en emploi.

Et nul besoin d’être un grand sportif. Il existe plein de solutions simples pour augmenter son activité physique au quotidien. On vous donnera quelques pistes.

LES INTERVENANTES :

Françoise ANGEL, Intervenante en prévention des risques professionnels à l’AIST 84

Nathalie PELURSON, Médecin du travail au GEST 05

Dominique BONNET, Médecin du travail à ST Provence

Webinaire prévu pour une durée d’une heure, incluant 15 mn à la fin pour vos questions

