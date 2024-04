Les Printemps – 3e édition. Ne perdons pas le Nord, quelles directions ? Cinéma La Cascade Martigues, samedi 27 avril 2024.

Les Printemps – 3e édition. Ne perdons pas le Nord, quelles directions ? Les Printemps sont composés d’une mosaïque d’animations, gratuites et

ouvertes à tous ; venez nombreux et participez à la mise en mouvement des initiatives qui rendent la Ville durable ! Samedi 27 avril, 19h00 Cinéma La Cascade Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

Présentation

Rencontre avec Yohan Kumanovic et Théo Cesar, réalisateurs du film-documentaire “Ne Perdons Pas Le Nord”.

La soirée s’articulera autour du récit de leur aventure en Suède et Norvège, d’une présentation des enjeux du film et d’une session de questions/réponses sur le projet et son avancée.

Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 93 02 52 http://www.cinemartigues.com [{« link »: « https://fadasdumonde.fr/ne-perdons-pas-le-nord/ »}]