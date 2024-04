Marseille Jerk Club Leda Atomica Musique Marseille, samedi 27 avril 2024.

Marseille Jerk Club ♫♫♫ Samedi 27 avril, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:30:00+02:00

Pour sa quatrième soirée le Marseille Jerk Club se regroupe avec les filles du média ANTICHAMBRE pour une soirée BLOW-UP!

Au programme

DJ’s vinyl only 60’s + un photomaton (humain) qui offrira une expérience rétro inspirée des photomatons des années 60. Orné de décors vintage et de motifs psychédéliques, ce photomaton ajoute une touche nostalgique à l’événement tout en offrant des souvenirs mémorables.

Antichambre est un fanzine digital basé sur la culture rock. Nous souhaitons mettre en lumière tous ces groupes de talents, et vous donner le meilleur d’eux. On veut partager leurs vécus, leurs histoires & leurs anecdotes, mais surtout l’actualité des groupes de rock Marseillais & des alentours.

Nous souhaitons proposer une qualité d’image plus authentique, retourner à l’origine des plus beaux clichés live & presse. C’est pour cela que nous travaillons principalement avec des appareils photos argentiques.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]