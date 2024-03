INVASION 2 Cabaret Aleatoire Marseille, samedi 27 avril 2024.

INVASION 2 ♫♫♫ Samedi 27 avril, 23h00 Cabaret Aleatoire De 16,99 à 26,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T23:00:00+02:00 – 2024-04-28T05:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T23:00:00+02:00 – 2024-04-28T05:00:00+02:00

Suite au Sold out lors de leur passage à marseille en mai dernier, le crew Hardcore France débarque pour la 2 ème fois au cabaret aléatoire dans le cadre de la tournée « Road to Eskape » !

Pour l’occasion, la team vous propose un plateau alléchant mêlant Hardstyle avec Damien RK, Rawstyle/XtraRaw avec Mighty Spiritz et R3trix, Frenchcore/Hardcore avec D-Frek & Jkll et Soulblast qui mettra tout le monde d’accord avec ces Kick Uptempo NRV .

