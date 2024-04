Centaures et centauresses Galerie De natura rerum Arles, samedi 27 avril 2024.

Centaures et centauresses Accompagné de Manolo et Camille, cofondateurs du théâtre du Centaure à Marseille, Alexandre Blaineau vient présenter un nouvel ouvrage paru récemment chez Actes Sud. Samedi 27 avril, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

Alexandre Blaineau, écrivain et docteur en histoire, spécialiste de Xénophon, était déjà venu présenter ses travaux sur le cheval et l’équitation en Grèce antique au printemps 2019. Il a notamment publié Xénophon. L’intégrale de l’œuvre équestre (Actes Sud, 2011), Les chevaux de Rimbaud (Actes Sud, 2019) et Le neveu de Rimbaud (L’Harmattan, 2023).

Centaures et centauresses, sous la direction d’Alexandre Blaineau – Actes Sud, « Cahiers Arts équestres », janvier 2024

Depuis plus de deux millénaires et demi, les centaures peuplent nos imaginaires. Générateurs tout à la fois de chaos et de sagesse, ils intriguent nos esprits décidément trop logiques. Leur dualité contre nature nous inquiète en même temps qu’elle nous fascine. Cette anthologie montre combien les centaures et centauresses agissent comme de puissants révélateurs des rapports entre l’homme et l’animal, mais aussi combien semble pertinente leur assimilation au couple que forment le cavalier et son cheval.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/

