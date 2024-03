Piel Canela Latté Marseille, samedi 27 avril 2024.

Piel Canela ♫CUMBIA BOLEROS FLAMENCO♫ Samedi 27 avril, 21h30 Latté 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T21:30:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T21:30:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

http://www.lattemarseille.frque vivante, vibrante aux sonorités chaleureuses qui nous transporte sur les rives de Méditerranée et d’Amérique Latine.

On suit les yeux fermés la belle voix chaude d’Elisabeth Gomez, chanteuse lumineuse et inspirée, qui puise dans sa double nationalité, espagnole et colombienne, pour construire avec ses musiciens l’univers artistique et l’identité du groupe.

Piel Canela explore et revisite avec une passion communicative les rumbas, cumbias, boléros, et palos flamencos.

Une énergie et une vrai sensibilité au service d’une musique volcanique qui ne laisse personne indifférent !

Elisabet Gomez – chant, percussions / Germain Chaperon – guitare, chant / Marek Eichler – basse / Paulo Guigou – percussions, choeurs / François Escojido – piano & accordéon / Yoandy San Martin Trujillo – percusion latina

Juana Peña : https://www.youtube.com/watch?v=KZGg4m2XNzM

Mediterraneo: https://youtu.be/ED0qnUxIS9g

PAF 8€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20

_____________________________________________________________

