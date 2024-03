Johnny Mafia + Oslo Tropique l’usine Istres, samedi 27 avril 2024.

Plongez dans l’univers enflammé de Johnny Mafia, le groupe de rock français incandescent, qui fait son retour avec le quatrième album explosif « 2024 : Année du Dragon ». Fondé par quatre lycéens à Sens, le groupe a conquis le public avec plus de 450 concerts à travers la France et au-delà, devenant le fer de lance d’une scène musicale en perpétuelle évolution.

Avec une énergie contagieuse et des mélodies accrocheuses, Johnny Mafia repousse les limites du rock français. Venez vivre une expérience intense et inoubliable lors de cette « Année du Dragon » avec Johnny Mafia à Istres.

Le groupe sera précédé de Oslo Tropique.

Oslo Tropique, un groupe de rock formé en 2019 à partir de membres de la scène rock toulousaine, des « Commando Percus » des arts de la rue, et du guitariste Benjamin Entringer, présente son premier album « Entre Les Mains Des Robots » après un EP en 2021. Leur musique rock musclée mêle des éléments de garage et de stoner, avec des textes poétiques et engagés en français. Le groupe explore des thèmes contemporains tels que la surconsommation, la dépendance technologique, et la crise écologique.

