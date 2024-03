HOMMAGE À PHILIPPE FORCIOLI AVEC HAKIM HAMADOUCHE Théâtre de l’Œuvre Marseille, samedi 27 avril 2024.

HOMMAGE À PHILIPPE FORCIOLI AVEC HAKIM HAMADOUCHE ♫♫♫ Samedi 27 avril, 21h00 Théâtre de l’Œuvre 12,50 / 15,50€

Philippe Forcioli, qui nous a quitté en 2023, était un homme aux semelles de vent, un poète, un chanteur, un trouvère, dénicheur d’étoiles, hâbleur, conteur, liseur, et tant d’autres choses encore. De l’âme humaine il a tout visité, des désespoirs sans noms aux joies les plus extravagantes. Il les a chanté avec un élan qui ne s’est jamais démenti, fidèlement, toute sa vie. À l’occasion de ce concert unique et inédit, les ami.e.s qui ont partagé la vie du poète lui rendront hommage sur scène. On y trouve des ânes, des oiseaux, des fleurs, la route, des chiens fidèles, des amoureuses, des rondeurs d’enfance, des amis, le vin et le pain sur la table… «Né à Oran, d’un père Corse et d’une mère maternelle » : tels sont les mots que Philipphe Forcioli utilisait pour se décrire. Dès ses 18 ans, il décide de prendre la route avec un sac à dos et une guitare. Il parcourra depuis lors la France en insatiable nomade, semeur de mots On retrouve au gré de ses chansons et de sa poésie les choses qui lui tenaient à coeur, telle que la nature, les animaux, la spiritualité ou le partage. Son oeuvre sera plusieurs fois célébrée par diverses distinctions, comme le grand prix de l’académie Charles Cros, Coup de coeur au printemps de Bourges, plusieurs albums « choc de la musique».

Hakim Hamadouche est à l’initiative de cette soirée qui réunira autour de lui de très nombreux.ses artistes venues spécialement rendre hommage au «quêteur d’espoir».

⚠️ Ouverture des portes : 20h00

