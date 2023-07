Georges Brassens par Dominique Lamour 23 Rue Des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement, 22 septembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

17e année – Dominique Lamour, accompagné aux guitares par Nicolas Matteï et Aurélien Lamour, et à la contrebasse par Jean-Christophe Gautier, fait revivre plus de 25 titres de l’homme à la moustache..

2023-09-22 20:30:00 fin : 2023-09-22 . EUR.

23 Rue Des Trois Rois Théâtre du Carré Rond

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



17th year – Dominique Lamour, accompanied on guitars by Nicolas Matteï and Aurélien Lamour, and on double bass by Jean-Christophe Gautier, revives more than 25 songs by the man with the moustache.

17º año – Dominique Lamour, acompañada a la guitarra por Nicolas Matteï y Aurélien Lamour, y al contrabajo por Jean-Christophe Gautier, revive más de 25 canciones del hombre del bigote.

17. Jahr – Dominique Lamour, an den Gitarren begleitet von Nicolas Matteï und Aurélien Lamour und am Kontrabass von Jean-Christophe Gautier, lässt mehr als 25 Titel des Mannes mit dem Schnurrbart wieder aufleben.

Mise à jour le 2023-07-17 par Ville de Marseille