L’Aperock La Dame du Mont Marseille, mardi 30 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T19:00:00+02:00 – 2024-05-01T01:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T19:00:00+02:00 – 2024-05-01T01:00:00+02:00

La Dame du Mont vous invite à son nouveau rendez-vous hebdomadaire : L’Apérock by Erick !

Erick c’est un DJ pro depuis 1976 considéré par de nombreux Dj’s comme un mentor. De Marseille a Paris en passant par Nice ou Strasbourg, de l’Annabel’s au Métro Palladium, du Findlater’s Niçois a la Loco parisienne et pour finir ces 6 dernières années au mythique Bunny’z.

Aucune raison de pas venir boire un verre en écoutant les musiques qui ont bercé la jeunesse de plus d’une oreille !

_____________________________________________________________

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur