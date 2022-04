VISITE GUIDEE “LAISSEZ-VOUS CONTER LES PAYSAGES DE LA LEVEE DE LA DIVATTE” Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

VISITE GUIDEE “LAISSEZ-VOUS CONTER LES PAYSAGES DE LA LEVEE DE LA DIVATTE” Saint-Julien-de-Concelles, 2 juillet 2022, Saint-Julien-de-Concelles. VISITE GUIDEE “LAISSEZ-VOUS CONTER LES PAYSAGES DE LA LEVEE DE LA DIVATTE” Saint-Julien-de-Concelles

2022-07-02 – 2022-07-02

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique 2.5 EUR Réputé être le dernier fleuve sauvage, la Loire a cependant permis aux

hommes de s’installer dans la vallée et d’exercer diverses activités qui

ont nécessité des aménagements. Comment ces transformations s’intègrent-elles dans le paysage ? Peut-on toujours parler de paysage totalement naturel ?

Public : POUR TOUS, à partir de 8 ans Visite guidée consacrée à la découverte des paysages de Loire et ses transformations dues aux aménagements. Réputé être le dernier fleuve sauvage, la Loire a cependant permis aux

hommes de s’installer dans la vallée et d’exercer diverses activités qui

ont nécessité des aménagements. Comment ces transformations s’intègrent-elles dans le paysage ? Peut-on toujours parler de paysage totalement naturel ?

Public : POUR TOUS, à partir de 8 ans Saint-Julien-de-Concelles

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Saint-Julien-de-Concelles Adresse Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

VISITE GUIDEE “LAISSEZ-VOUS CONTER LES PAYSAGES DE LA LEVEE DE LA DIVATTE” Saint-Julien-de-Concelles 2022-07-02 was last modified: by VISITE GUIDEE “LAISSEZ-VOUS CONTER LES PAYSAGES DE LA LEVEE DE LA DIVATTE” Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 2 juillet 2022 Loire-Atlantique Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique