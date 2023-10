Spectacle ‘Soyez Heureux’ – Lili Cros & Thierry Chazelle Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 26 avril 2024, Le croisic.

Spectacle ‘Soyez Heureux’ – Lili Cros & Thierry Chazelle Vendredi 26 avril 2024, 20h30 Salle Jeanne d’Arc Billet: 15, Billet: 10

Soyez Heureux de Lili Cros & Thierry Chazelle

Chanson française

Entre sketches ciselés, moments de tendresse et mélodies entraînantes à l’esthétique folk, le spectacle Soyez heureux de Lili Cros et Thierry Chazelle est un show à la fois touchant et désopilant, un vrai remède contre la morosité. Soyez heureux c’est aussi la belle histoire d’un banjo en fin de carrière qui retrouve une nouvelle jeunesse et de deux amoureux fantaisistes en quête d’un bonheur toujours plus grand.

Avec son petit air de Marilyn Monroe version brunette, Lili est positive et rayonnante. Elle joue de la basse et sa voix sublime se marie à merveille avec le timbre plus rocailleux de son acolyte. Thierry est un clown raffiné et hypersensible, il joue de

la guitare folk, de la mandoline et du banjo. La complicité, la générosité et l’authenticité de ces deux artistes attirent les foules. Après un Olympia complet en 2019, ils ont près de mille concerts à leur actif en France et à l’étranger.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-soyez-heureux-lili-cros-thierry-chazelle-le-croisic.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=mairieducroisic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

