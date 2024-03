Tristan Lopin – Les voiles de l’humour Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, vendredi 26 avril 2024.

Mathilde Moreau SARL et La Baule Événements – SPL Atlantia, en accord avec A MON TOUR PROD & FIERCE PROD, présentent : TRISTAN LOPIN, IRRÉPROCHABLE Quand on m'a dit : « Pour un deu… Vendredi 26 avril, 20h30 Palais des congrès Atlantia Billet: 37

Mathilde Moreau SARL et La Baule Événements – SPL Atlantia, en accord avec A MON TOUR PROD & FIERCE PROD, présentent :

TRISTAN LOPIN, IRRÉPROCHABLE

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… » J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac

