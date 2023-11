Stand up : plateau découvertes à La Baule – Les voiles de l’humour Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique Stand up : plateau découvertes à La Baule – Les voiles de l’humour Atlantia Palais des congrès et des festivals La baule, 26 avril 2024, La baule. Stand up : plateau découvertes à La Baule – Les voiles de l’humour Vendredi 26 avril 2024, 18h00 Atlantia Palais des congrès et des festivals Mathilde Moreau SARL et La Baule Événements – SPL Atlantia présentent : STAND-UP : PLATEAU « DÉCOUVERTES » À LA BAULE Réservations prochainement disponibles Assistez à la soirée Stand-up La Baule, dans le cadre de la seconde édition du festival Les Voiles de l’humour. Sur scène, vous aurez le plaisir de retrouver des artistes de la région tels que Basile, la nazairienne Nora Mahour, Maureen Louis et le baulois Kevin Levy. Préparez-vous à vous régaler pendant une heure de rire avec ces quatre artistes qui se succèderont sur scène. Alors, êtes-vous prêt(e) à vous laisser emporter par les rires de ces artistes nés avec un micro dans les mains ? Atlantia Palais des congrès et des festivals 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stand-up-plateau-decouvertes-a-la-baule-les-voiles-de-l-humour-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Atlantia Palais des congrès et des festivals
119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule
Loire-Atlantique

