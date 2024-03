Visite-découverte » Tournage à Tourcoing : l’envers des décors » Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, lundi 4 mars 2024.

Visite-découverte » Tournage à Tourcoing : l’envers des décors » Les Petites meurtres d’Agatha Christie, Les Invisibles ou encore HPI : ces séries vous parlent sûrement. Saviez-vous qu’elles ont été tournées à Tourcoing ? Lundi 4 mars, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré Tarif unique : 2.50€ / personne

Début : 2024-03-04T14:00:00+01:00 – 2024-03-04T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-04T14:00:00+01:00 – 2024-03-04T16:30:00+01:00

La photo en série

Cette deuxième semaine de vacances est placée sous le signe du cinéma et des séries pour célébrer la nouvelle édition du festival Séries Mania à Tourcoing. À ce thème s’ajoute toujours celui de la photographie en lien avec notre exposition Imagine, autour de Gilbert Garcin.

Venez découvrir ces lieux de tournage et apprenez en plus sur vos séries préférées. A la suite de la visite, nous vous aurons concocté un petit quizz sur les tournages à Tourcoing à savourer avec un goûter de Pop-corn.

Durée : 2h30

Public : Dès 11 ans

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d'Havré est aujourd'hui un lieu d'échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l'honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l'accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

