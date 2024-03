Visite animée – 400 ans de métiers à Versailles Château de Versailles Versailles, vendredi 29 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T13:45:00+01:00 – 2024-03-29T15:15:00+01:00

Au fil d’un parcours dans les grands appartements du Château, les participants observent les décors (dorures, peintures, sculptures …) et sont amenés à s’interroger sur les métiers qui font vivre le château-musée. Acteurs de leur visite grâce à des scènes d’improvisation, ils élargissent leur approche du monde professionnel en découvrant 20 métiers d’hier et d’aujourd’hui.

Cycles : 3, 4 et Lycée

https://billetterie.chateauversailles.fr/visite-animee-400-ans-de-metiers-a-versailles-visite-chateau-css5-chateauversaillesscolaire-pg51-ei941081.html

Château de Versailles Place d'Armes 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France