LES MARDIS DU JAZZ La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 30 avril 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

LES MARDIS DU JAZZ Mardi 30 avril 2024, 20h30 La Grande Scène du Chesnay DANS LE PATIO ET FOYER DE LA GRANDE SCÈNE – Placement libre

Tarif unique : 10 € (hors consommations)

Créée en 2011 par l’UNESCO, la journée internationale du Jazz (Jazz Day), parrainée par le pianiste Herbie Hancock se déroule chaque année le 30 avril sur toute la planète.

Cette année elle se passera aussi chez nous, un Mardi Jazz pour lui faire honneur avec l’invitation du guitariste Greg Lamy en 4 tet.

Né à la Nouvelle-Orléans (États-Unis), il vit et travaille depuis le Luxembourg dans toute l’Europe, il est diplômé du Berklee College of Music (Boston).

GREG LAMY, guitare

OLIVIER HUTMAN, piano

JOSÉ FALLOT, basse

ÉTIENNE BRACHET, batterie

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-30T20:30:00+02:00 – 2024-04-30T22:30:00+02:00

Concert jazz

© Lynn Theisen