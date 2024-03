Mai papillon Réseau des bibliothèques de Versailles Versailles, mercredi 1 mai 2024.

Mai papillon Ateliers créatifs, sieste musicale, heures du conte, fresque de la biodiversité… Les bibliothèques de Versailles organisent un mois thématique autour de la nature et des 5 sens. 1 – 30 mai Réseau des bibliothèques de Versailles

Ateliers créatifs, sieste musicale, heures du conte, fresque de la biodiversité et bien d’autres activités attendent, petits et grands, dans les espaces des bibliothèques. Venez nombreux et nombreuses, les bibliothécaires vous attendent !

Retrouvez toute la programmation : https://www.versailles.fr/1307/culture/reseau-des-bibliotheques/mai-papillon.htm

Réseau des bibliothèques de Versailles 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur neuf sites. Le premier d'entre eux, l'ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Centrale) mêle collections patrimoniales et ressources d'aujourd'hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans. Dans la cour, se trouve également l'espace Musique et cinéma. S'ajoutent la bibliothèque de l'Heure Joyeuse pour les jeunes publics (enfants et adolescents), l'Atelier numérique et la bibliothèque de l'UIA, tous deux consacrés à la formation tout au long de la vie. Elles comptent également cinq bibliothèques de quartier : la bibliothèque des Petits-Bois, Porchefontaine, Prés-aux-Bois, Saint Louis et Vauban.