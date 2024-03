O rosa bella, par l’ensemble Ephémères -Œuvres de Johannes Ciconia, entre Liège et Padoue, à la fin du Moyen-Âge. Temple protestant de Versailles Versailles, lundi 29 avril 2024.

O rosa bella, par l’ensemble Ephémères -Œuvres de Johannes Ciconia, entre Liège et Padoue, à la fin du Moyen-Âge. Johannes Ciconia, compositeur de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, s’inscrit dans la transition entre la fin du Moyen-Age et le mouvement vers la Renaissance. Une musique raffinée et touchante Lundi 29 avril, 19h30 Temple protestant de Versailles Entrée libre avec participation aux frais.

Depuis une vingtaine d’années, se dévoile l’importance de Johannes Ciconia (1340-1411). Ce compositeur d’origine liégeoise, vécut en Avignon, à Venise et à Padoue. Sa vie et son activité se sont placées entre celles de Guillaume de Machaut et de Guillaume Dufay. Il est à la fois un héritier de l’Ars nova et de l’Ars subtilior et un des premiers compositeurs dits franco-flamands.Ses compositions rythmées, singulières, à la fois complexes et touchantes, seront le thème de ce concert de l’ensemble Ephémères, dans le cadre des Chemins de Musique.

Pierre Bourhis, chant

Pascale Costantini, vièle, flûtes, chant

Hervé Mailliet, chant

Laurence Maman, chant et organetto

Nathalie Renouvin, chant et flûtes.

Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France