Les Nocturnes de Chopin Eglise Saint-Victor de Guyancourt Guyancourt, mardi 30 avril 2024.

Les Nocturnes de Chopin Venez (re)découvrir l’intégrale des « Nocturnes de Chopin » sous les doigts du très inspiré Pascal Amoyel dans une interprétation magistrale, à la lumière des chandelles. Mardi 30 avril, 22h00 Eglise Saint-Victor de Guyancourt Tarif b (durée 2h)

Début : 2024-04-30T22:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-30T22:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:59:00+02:00

Vous croyez connaître les Nocturnes de Chopin ? Oubliez tout et venez redécouvrir l’intégrale sous les doigts du très inspiré Pascal Amoyel dans une interprétation magistrale, à la lumière des chandelles.

En guise de mise en bouche, le récital s’ouvre sur la Berceuse du compositeur romantique (1810-1849), préambule invitant à savourer pleinement la suite les vingt-et-un Nocturnes tels que vous ne les avez jamais entendus. Immergés dans cette intégrale, on se retrouve comme en apesanteur. Protégé du grand Georges Cziffra, spécialiste de Listz (1811-1886) et de Chopin, le pianiste Pascal Amoyel sait restituer comme personne la profondeur de l’œuvre dont il a une vision foncièrement humaine. Son interprétation a d’ailleurs été couronnée par la prestigieuse Société Frédéric Chopin de Varsovie qui lui a attribué le Grand prix du disque en 2010. Comme au temps des salons romantiques, l’éclairage aux chandelles nous invite à l’introspection. à travers cette nuit secrète et mystique, Pascal Amoyel nous conduit vers la lumière.

Musique classique –

En partenariat avec Scènes 2 Guyancourt La Batterie.

Eglise Saint-Victor de Guyancourt 3 Place de l'Église, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Musique Classique