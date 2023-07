NOCTURNES Eglise Saint Victor Guyancourt, 30 avril 2024, Guyancourt.

NOCTURNES Mardi 30 avril 2024, 22h00 Eglise Saint Victor À partir de 4,25 €

Musique : Frédéric Chopin

Avec : Pascal Amoyel

En guise de mise en bouche, le récital s’ouvre sur la Berceuse du compositeur romantique (1810- 1849), préambule invitant à savourer pleinement la suite : les vingt-et-un Nocturnes tels que vous ne les avez jamais entendus. Immergés dans cette intégrale, on se retrouve comme en apesanteur.

Protégé du grand Georges Cziffra, spécialiste de Listz et de Chopin, le pianiste Pascal Amoyel sait restituer comme personne la profondeur de l’œuvre dont il a une vision foncièrement humaine. Son interprétation lui a valu la Victoire de la musique classique 2005 en tant que révélation soliste instrumental de l’année avant d’être couronné par la prestigieuse Société Frédéric Chopin de Varsovie, qui lui a attribué le Grand prix du disque en 2010. Comme au temps des salons romantiques, l’éclairage aux chandelles nous invite à revenir à la source même de notre intimité. À travers cette nuit secrète et mystique, Pascal Amoyel nous conduit vers la lumière.

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-30T22:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:30:00+02:00

musique classique piano

