Grands amphis : » Poétique de Madame de Sévigné, l »invention d’une langue » Ed.PUF Lundi 29 avril 2024, 18h30 Université Ouverte de Versailles Dans l’auditorium de l’UOV – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Enquête sur le langage intime de Mme de sévigné

Dans la Recherche du temps perdu, Odette et Swann ne disent pas « faire l’amour » mais « faire catleya » : ils recourent à ce que Proust appelle une « langue moins générale, plus personnelle, plus secrète que la langue habituelle ». De même, dans ses lettres à sa fille, Mme de Sévigné invente une langue à part, un chiffre amoureux et secret qu’elle confectionne à partir de citations, de mots étrangers et d’expressions en tout genre. …

Agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française, Nicolas Garroté enseigne la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles à l’Université Paris-Est Créteil. Il est spécialiste des mémoires et des correspondances à l’âge classique.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles