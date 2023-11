Pascal Amoyel – Les Nocturnes de Chopin – Guyancourt EGLISE SAINT-VICTOR DE GUYANCOURT, 30 avril 2024, GUYANCOURT.

Pascal Amoyel – Les Nocturnes de Chopin – Guyancourt EGLISE SAINT-VICTOR DE GUYANCOURT. Un spectacle à la date du 2024-04-30 à 22:00 (2024-04-30 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle Les Nocturnes de ChopinMusique classiqueDurée : 2hVous croyez connaître les Nocturnes de Chopin ? Oubliez tout et venez redécouvrir l’intégrale sous les doigts du très inspiré Pascal Amoyel dans une interprétation magistrale, à la lumière des chandelles.En guise de mise en bouche, le récital s’ouvre sur la Berceuse du compositeur romantique (1810-1849), préambule invitant à savourer pleinement la suite : les vingt-et-un Nocturnes tels que vous ne les avez jamais entendus. Immergés dans cette intégrale, on se retrouve comme en apesanteur. Protégé du grand Georges Cziffra, spécialiste de Listz (1811-1886) et de Chopin, le pianiste Pascal Amoyel sait restituer comme personne la profondeur de l’œuvre dont il a une vision foncièrement humaine. Son interprétation a d’ailleurs été couronnée par la prestigieuse Société Frédéric Chopin de Varsovie qui lui a attribué le Grand prix du disque en 2010. Comme au temps des salons romantiques, l’éclairage aux chandelles nous invite à l’introspection. à travers cette nuit secrète et mystique, Pascal Amoyel nous conduit vers la lumière.Le talent du pianiste, qui se produit sur les plus grandes scènes internationales, est célébré dans de nombreuses contrées. Consacré Victoire de la Musique en 2005 dans la catégorie Révélation Soliste Instrumental, Pascal Amoyel est également un artiste curieux et ouvert qui s’investit dans la création de nouvelles formes de concerts ou encore de seuls en scène comme Le pianiste aux 50 doigts ou l’incroyable destinée de György Cziffra ou Looking for Beethoven. Ses interprétations sont imprégnées de générosité et de son goût de la transmission. Au centre de sa vie comme de son art, on retrouve ce qui le fait vibrer : l’émotion.En partenariat avec Scènes 2 Guyancourt – La BatterieAvec Pascal Amoyel pianoMusique Chopin Berceuse et Nocturnes Pascal Amoyel Pascal Amoyel

Votre billet est ici

EGLISE SAINT-VICTOR DE GUYANCOURT GUYANCOURT 3, Place de l’Eglise Yvelines

25.3

EUR25.3.

