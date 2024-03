Concert d’1 soir : Duo Laïta – Nature Brute Château de Buc – Salle polyvalente Buc, mardi 30 avril 2024.

Concert d’1 soir : Duo Laïta – Nature Brute Anaïs Le Clech, flûte traversière / Marina Moth, clarinette / Myriam Saab, piano Mardi 30 avril, 20h00 Château de Buc – Salle polyvalente Entrée gratuite sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T20:00:00+02:00 – 2024-04-30T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T20:00:00+02:00 – 2024-04-30T21:00:00+02:00

S’abîmer de la contemplation de la Nature, de la Faune et Flore, oublier l’être humain que l’on est, « prendre le parti des choses » : voilà le chemin sur lequel nous emmènent des auteurs comme les poètes Francis Ponge et Dominique Meens, l’entomologiste et merveilleux conteur Jean- Henri Fabre, mais également et sans l’usage des mots les compositeurs Olivier Messiaen, Claude Debussy, Francis Poulenc, Antonín Dvořák, Biedřich Smetana… Tableaux et miniatures tendres, méditatifs, vertigineux sont dressés en mots et en sons par les voix et les instruments de trois musiciennes amoureuses de ces correspondances.

Château de Buc – Salle polyvalente 20 rue Louis Massotte, 78530 Buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/crrversaillesgrandparc »}]