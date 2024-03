Vide-greniers par APE Jean-de-la-Fontaine Rue des Métais Guérande, dimanche 14 avril 2024.

Vide-greniers par APE Jean-de-la-Fontaine Espace restauration bar. Vide-greniers en extérieur sur le terrain de la cantine. Accueil exposants 7h. Dimanche 14 avril, 09h00 Rue des Métais Emplacement: 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Espace restauration bar.

Vide-greniers en extérieur sur le terrain de la cantine.

Accueil exposants 7h.

Rue des Métais en face de l’église, La Madeleine 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 89 00 35 39 »}, {« type »: « email », « value »: « jeandelafontaine.ape@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://jeandelafontaine-ape.e-monsite.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-greniers-par-ape-jean-de-la-fontaine-guerande.html »}]

LOISIRS Y|ASSOCIATIONJEANDELAFONTAINE|VIDEGRENIERSMADELEINE140424