Exposition d’aquarelles par Gaëtan Dérobert Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, lundi 3 juin 2024.

Exposition d’aquarelles par Gaëtan Dérobert Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Aux Moutiers-en-Retz, une exposition artistique de Gaëtan Dérobert, jeune artiste talentueux.

Gaëtan, lauréat du second prix de l’Oeuvre d’un jour 2023, a une histoire artistique fascinante. Initialement initié au dessin dès son plus jeune âge, il a ensuite mis de côté sa pratique jusqu’à ce que l’inspiration ressurgisse en contemplant les œuvres marines de James Crawley.

Le parcours de Gaëtan Dérobert

Autodidacte, Gaëtan s’est réapproprié l’aquarelle, un support captivant qui requiert un contrôle subtil de l’eau. Dans ses toiles, on retrouve une évidente inspiration de notre territoire, la côte de Loire-Atlantique, riche en beauté et en contrastes. Chaque tableau est une invitation à se perdre dans les paysages locaux, à retrouver le bonheur et la nostalgie des Moutiers.

Malgré sa jeunesse artistique, Gaëtan explore divers styles, dont l’encrage influencé par sa passion pour la bande dessinée. Son ambition ? Rendre ses peintures plus abstraites, avec un style propre qui lui est cher.

Venez, contemplez, ressentez… et laissez-vous emporter par la magie de l’art.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03

fin : 2024-06-03

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

L’événement Exposition d’aquarelles par Gaëtan Dérobert Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire