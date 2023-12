LE MOIS DE LA BD 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre, 4 juin 2024, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2024-06-04

fin : 2024-06-30

A découvrir une exposition ainsi que d’autres animations qui plairont aux petits et grands..

Exposition à destination de la jeunesse de panneaux interactifs qui explique les codes de la bande dessinée de façon simple et ludique. Toutes les explications sont suivies d’exercices et de jeux. L’exposition est basée sur l’univers graphique de Riff Reb’s et en particulier sur la bande dessinée jeunesse La Carotte aux étoiles (éd. De la Gouttière).

101 rue de la Mairie Médiathèque

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



