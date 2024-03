EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES: PASSERELLE OCÉANS Salle de la Marine Pornic, mardi 4 juin 2024.

Une exposition de peintures et sculptures des oeuvres de Richard de Ceineray.

Exposition de peintures marines et sculptures sur pierre, buste et divers. Flashs évocateurs, clichés intérieurs qui naissent sur la toile sans savoir d’où ils viennent.

L’univers s’entrouvre, l’alchimie s’opère. La mer s’agite de mille feux de couleurs et voiliers sauvages.

Sculptures de pierre chaque pierre étant un mot et chaque lit de pierre une phrase. Petit caillou, avez-vous donc une âme ? .

Salle de la Marine Rue de la Marine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

