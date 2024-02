EXPOSITION JEAN-MARIE MICHAUD Chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz, mardi 20 février 2024.

Exposition des planches originales de l’oeuvre « Aïki le rêve du guerrier » de Jean-Marie Michaud

Exposition des planches originales du livre « Aïki le rêve du guerrier » de Jean-Marie Michaud Illustrateur BD

Regards sur la tradition des Budo japonais, de la Voie du guerrier à l’Art de la Paix

Les budō sont les arts martiaux japonais apparus entre le milieu du XIXᵉ siècle et le milieu du XXᵉ siècle. En japonais, bu signifie la guerre et dō signifie la voie . Les budō les plus connus en Occident sont le karaté-do, le judo, l’aïkido et le kendo

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 10:00:00

fin : 2024-02-20 12:00:00

Chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe de Gouges

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque.labernerie@gmail.com

