Au grès des mares / Fête des mares Saint-Philbert de Grand-Lieu Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mardi 4 juin 2024.

Au grès des mares / Fête des mares SNPN – Pays de la Loire Grandeur Nature Mardi 4 juin, 19h00 Saint-Philbert de Grand-Lieu gratuit, sur réservation uniquement

Au grès des mares Fête des mares

Mardi 4 juin, de 19h à 21h30, à Saint Philbert de Grand-Lieu

Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

A l’affut des bruits et des senteurs du crépuscule, observez, sentez, écoutez la faune cachée dans les mares et la forêt environnante. Ici,dans le lit de la Boulogne, l’eau, jamais bien loin, structure les habitats.

Guidé par Antoine Jean, animateur du CPIE Logne et Grand-Lieu et Christelle Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu.

Nature zones humides

SNPN