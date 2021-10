Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Variations Internotes Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Variations Internotes Le Conservatoire de Roubaix, 7 mai 2022, Roubaix. Variations Internotes

Le Conservatoire de Roubaix, le samedi 7 mai 2022 à 19:00

Venez découvrir l’histoire de la note bleue, de la planète Mi et mamie bémol, de la fréquence SI et des fatz… Caprice d’ordinateur, mystère informatique, le réseau ce jour-là me refusait l’accès. Quand, par un fait étrange, sur l’écran panoramique, une petite voix se mit à me parler : **s’il-te-plait, chante-moi une chanson ! »**. Avec la participation : – des classes de Formation Musicale 1c1 du CRD de Roubaix – du quatuor de Trombone « TrombonissimO » – des élèves de la classe de trombone du CRD de Roubaix Direction artistique : Yves Bauer Quatuor Trombonissimo : Nicolas Castelin, Janusz Greliak, Mathias Desferet, Yves Bauer Cécile Bécaas, _Formation Musicale_

Entrée 4 euros

Conte musical de Romain Didier Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T19:00:00 2022-05-07T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Conservatoire de Roubaix Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Conservatoire de Roubaix Roubaix