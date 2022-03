TRAIL DE QUÉRIBUS Cucugnan Cucugnan Catégories d’évènement: Aude

Cucugnan

TRAIL DE QUÉRIBUS Cucugnan, 21 mai 2022, Cucugnan.

2022-05-21 08:00:00

Cucugnan Aude Cucugnan La 12ème édition du « Trail de Quéribus » se déroulera le samedi 21 mai 2022 à Cucugnan, départ 8h30 sous l’office de Tourisme.

LE PARCOURS EST INVERSÉ !

21km et 1200d+ sur les monotraces et les sentiers cathares qui vous mèneront au pied d’une des dernières citadelles du vertige: « Le Château de Quéribus ». les3vents@hotmail.fr +33 6 86 35 87 95 Cucugnan

