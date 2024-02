UN AIR DE FAMILLE Villemoustaussou, samedi 27 avril 2024.

UN AIR DE FAMILLE Villemoustaussou Aude

Un air de famille Pièce de théâtre

De J. Pierre BACRI et Agnès JAOUI

Par le théâtre du triangle Les dialogues sont savoureux et drôles. Les comédiens s’amusent ! Et le public aussi !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 21:00:00

fin : 2024-04-27

2 Avenue Léo Lagrange

Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie circulanim@gmail.com

