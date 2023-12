SALTI Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 27 avril 2024, Narbonne.

Narbonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 16:30:00

fin : 2024-04-27

« Plouf, plouf, ce sera toi qui sera tarentelato. » Trois amis déjouent la peur de l’ennui en tirant au sort celui ou celle qui sera mordu par la tarentule (tarentelato en italien). L’élu tombe au sol. Autour de lui, ses amis se lancent dans une danse qui ne trouvera un terme qu’à son réveil. Quelques mots, une comptine ou un chant s’élève. Une musique percussive les emmène dans une ronde festive, les fait vibrer sur une rythmique envoûtante, dévore leur corps, les projette dans l’espace avec la force vivifiante du rituel.

Depuis le Moyen Âge, la Tarentelle est décrite comme un phénomène curieux dans lequel la musique et la danse interviennent pour sauver les malades. Salti s’inspire de ce mythe pour nous embarquer dans un conte ludique, qui nous délivre quelques saveurs italiennes dans une danse pétillante, joyeuse et contagieuse..

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11