Ben Jacobacci Café Culturel Le cerf-volant Serres, samedi 27 avril 2024.

The B-Blues Company, combo un et indivisible au caractère singulier.

« Deux pieds plus deux mains plus deux cordes vocales égalent six bonnes raisons de former un groupe », s’est dit un jour Ben Jacobacci, après presque 30 ans passés à écumer les bistrots à concert du sud et d’ailleurs avec diverses formations telles que Mascantes, The Juke Joints Band, Les Chromatisés, Sealsia, Gregg et d’autres encore.

C’est donc début 2023 qu’il se lance dans l’aventure, armé de tous ses membres plus soudés que jamais. Fort d’un répertoire de compositions originales, parsemé ça et là de standards réarrangés à sa sauce empoisonnée, Ben réveille le bon vieux blues du Delta à coups de grosse caisse, le parfume de saveurs africaines, lui redonne un petit coup de jeunesse en lui injectant quelques doses de groove, dans le plus grand respect des grands anciens, John Lee Hooker, Robert Johnson, RL Burnside, JB Lenoir, Howling Wolf et tant d’autres.

Ne vous fiez pas aux apparences, sous des dehors ombrageux, il cache un vrai caractère d’ours des cavernes. Son blues lui ressemble.

Café Culturel Le cerf-volant 1, route d’Arques 11190 Serres Serres 11190 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://le-cerf-volant.org/portfolio/ben-jacobacci/ »}]

