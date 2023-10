L’ENVOLÉE – L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES au pied de l’Ormeau de Sully Villesèquelande, 27 avril 2024, Villesèquelande.

Villesèquelande,Aude

RÉCIT MUSICAL avec CAPPELLA FORENSIS (42)

JEUNE PUBLIC + 9 ANS

DURÉE 1H

Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des arbres de Giono est un véritable manifeste écologique et humaniste pour notre XXIème siècle. 3 musiciens sur scène (clarinette, marimba, accordéon) interprètent des oeuvres de Beethoven, Schubert et Ravel et accompagnent l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, le berger planteur d’arbres. Le texte de Giono et les musiques s’entrecroisent et se nourrissent. Les partitions au libre cheminement, à la rythmique ample et au développement mélodique long et souple laissent à l’imagination du spectateur toute latitude de voler vers les paysages sublimes de Giono ; outre l’aspect presque épique, le souffle lyrique qu’elles peuvent apporter au texte, c’est avant tout les capacités fantasmatiques de chacun, individuelles, intimes qu’elles peuvent convoquer, et ainsi décupler l’effet du roman sur le spectateur.

Un spectacle à l’optimisme humaniste irrésistible !.

2024-04-27 17:45:00 fin : 2024-04-27 . EUR.

au pied de l’Ormeau de Sully

Villesèquelande 11170 Aude Occitanie



MUSICAL RECITAL with CAPPELLA FORENSIS (42)

YOUNG AUDIENCE + 9 YEARS

DURATION 1H

A hymn to nature and life, Giono?s The Man Who Planted Trees is a veritable ecological and humanist manifesto for the 21st century. 3 musicians on stage (clarinet, marimba, accordion) perform works by Beethoven, Schubert and Ravel, accompanying the actor (and audience) on his journey in the footsteps of Elzéar Bouffier, the tree-planting shepherd. Giono?s text and the music interweave and nourish each other. The free-flowing scores, with their ample rhythm and long, supple melodic development, leave the spectator?s imagination free to soar through Giono?s sublime landscapes; in addition to the almost epic, lyrical breath they can bring to the text, it is above all everyone?s individual, intimate fantastical capacities that they can summon, and thus multiply the novel?s effect on the spectator tenfold.

A show of irresistible humanist optimism!

RECITAL MUSICAL con CAPPELLA FORENSIS (42)

PÚBLICO JOVEN + 9 AÑOS

DURACIÓN 1H

Himno a la naturaleza y a la vida, El hombre que plantaba árboles de Giono es un verdadero manifiesto ecológico y humanista para el siglo XXI. 3 músicos en escena (clarinete, marimba, acordeón) interpretan obras de Beethoven, Schubert y Ravel y acompañan al actor (y al público) en su viaje tras los pasos de Elzéar Bouffier, el pastor plantador de árboles. El texto de Giono y la música se entrelazan y se alimentan mutuamente. Además de la inspiración casi épica y lírica que pueden aportar al texto, son sobre todo las capacidades fantásticas de cada uno las que pueden suscitar, multiplicando así por diez el efecto de la novela en el espectador.

¡Un espectáculo de irresistible optimismo humanista!

MUSICAL REZIT mit CAPPELLA FORENSIS (42)

JUNGES PUBLIKUM + 9 JAHRE

DAUER 1 STD

Gionos Hymne an die Natur und das Leben, Der Mann, der Bäume pflanzte, ist ein echtes ökologisches und humanistisches Manifest für unser 21. Jahrhundert. 3 Musiker auf der Bühne (Klarinette, Marimba, Akkordeon) spielen Werke von Beethoven, Schubert und Ravel und begleiten den Schauspieler (und das Publikum) auf seiner Reise in den Fußstapfen von Elzéar Bouffier, dem Hirten, der Bäume pflanzt. Der Text von Giono und die Musik überschneiden und nähren sich. Die Partituren mit ihrem freien Verlauf, ihrer breiten Rhythmik und ihrer langen und flexiblen melodischen Entwicklung lassen der Fantasie des Zuschauers alle Möglichkeiten, in Gionos erhabene Landschaften zu fliegen. Neben dem fast epischen Aspekt, dem lyrischen Atem, den sie dem Text verleihen können, ist es vor allem die individuelle, intime Fantasie, die sie hervorrufen und so die Wirkung des Romans auf den Zuschauer vervielfachen können.

Eine Aufführung mit unwiderstehlichem humanistischem Optimismus!

Mise à jour le 2023-10-13 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme