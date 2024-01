LIMOUX BRASS FESTIVAL – ADAM RAPA QUARTET/THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND FEAT. CHARLOTTE WASSY 25 Av. Fabre d’Eglantine Limoux, samedi 27 avril 2024.

Limoux Aude

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Limoux Brass Festival est de retour pour sa 16ème édition, prêt à vous étonner et à vous émerveiller du 25 au 28 avril 2024.

Première partie – 20h30

Adam Rapa est né et a grandi à Boston, Massachusetts. Il commence la trompette à 11 ans et joue déjà à 18 ans dans de nombreux festivals de jazz à travers le pays et dans tous les grands clubs dont le Blue Note. De 2001 à 2007, Rapa joue dans le célèbre spectacle de Broadway, « Blast! » lauréat d’un Tony et d’un Emmy Award, mais également dans plusieurs autres spectacles de la même compagnie, soit plus de 2000 représentations en Amérique du Nord, au Japon et au Royaume-Uni.

Depuis lors, il compose et co-produit plusieurs spectacles de musique de cuivres. Il est bien sûr un formidable soliste, une référence au niveau mondial. Professeur soucieux d’être garant d’une transmission de son art, il parcourt le monde pour animer des conférences et master class. C’est dans le même esprit qu’il co-développe la marque de trompette LOTUS.

Deuxième partie – 21h45

The Amazing Keystone Big Band compte parmi les plus célèbres ensembles de Jazz de l’hexagone. Ses interprétations Jazz de « Pierre et le Loup » ou « Le Carnaval des Animaux » le propulsent au-devant de la scène nationale et dans les plus grands festivals.

Dirigés par Bastien Ballaz, Jon Bouteiller, Fred Nardin et David Enhco, ces 17 musiciens remportent en 2018 une victoire du jazz dans la catégorie « meilleur groupe de l’année ».

« We love Ella » est né de la passion de « The Amazing Keystone Big Band » pour Ella Fitzgerald et ses formidables collaborations avec les orchestres de jazz dont le Big Band de Count Basie. Dans le rôle d’Ella, Charlotte Wassy apporte tout son talent pour faire revivre cette voix parmi les plus marquantes du XXe siècle, « The First Lady Of Swing ». Nul doute que ce spectacle rencontrera un grand succès sur la scène du Limoux Brass Festival !”

25 Av. Fabre d’Eglantine

Limoux 11300 Aude Occitanie



