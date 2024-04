FOIRE AUX VINS DES LYCÉES VITICOLES DE FRANCE Carcassonne, samedi 27 avril 2024.

Plus de 42 références de vins à découvrir, de tout l’Hexagone, et un marché de producteurs et de plantes aromatiques, condimentaires et médicinales le samedi.

Les élèves et étudiants de la filière professionnelle viticole de Charlemagne vont accueillir le public sur leur campus, deux jours durant, pour lui faire découvrir quelque 42 références issues des terroirs de Champagne, Bourgogne, Alsace, Bordeaux, Val de Loire, Jura, Languedoc, Monbazillac, Bergerac, Quercy, Gascogne, Beaujolais, Vallée du Rhône ; Carthagène.

L’occasion également de déguster une sélection de vins en agriculture biologique, des bières du Nord, Pommeau, Pineau des Charentes…

L’achat d’un verre dégustation sérigraphié (6 €) donne accès à la dégustation des vins présentés.

La foire aux vins se poursuit ce samedi de 10h à 17h, assortie d’un marché de producteurs locaux, et, le matin uniquement, d’un beau marché aux plantes aromatiques, condimentaires et médicinales, qui sera animé par les classes en productions horticoles (accès libre).

Les deux jours, visite de l’exploitation pédagogique du Lycée Charlemagne, véritable outil de formation pour les apprenants du lycée.

Possibilité de restauration sur place (foodtruck).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Route de Saint Hilaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

