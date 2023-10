THÉÂTRE JEAN ALARY : LE MOULE DE LA POULE C’EST L’OEUF 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 28 avril 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Sol et Yoyo sont deux clowns, liés par un même corps mais avec deux esprits autonomes et opposés.

Sol est toujours de bonne humeur et divague parfois… Yoyo, c’est l’alter égo, la conscience, celui qui remet les pieds sur terre…

Et justement, c’est bien de ça qu’ils nous parlent : de la terre, des premiers hommes, des animaux, de l’évolution, de l’origine du monde…

Ils vont tous deux débattre, « réflexioner » : qui est arrivé en premier, l’œuf ou la poule ?

Durée : 45mn

À PARTIR DE 6 ANS

De Marc FAVREAU

Jeu et mise en scène : David MARCHAL et Mylène MAURIÈS

Diffusion : Alexandra BOUGLIONE

Soutien : Arts Vivants en Cévennes.

2024-04-28 17:00:00 fin : 2024-04-28 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Sol and Yoyo are two clowns, linked by the same body but with two independent, opposing minds.

Sol is always in a good mood, sometimes rambling… Yoyo is the alter ego, the conscience, the one who puts his feet back on the ground…

And that’s exactly what they’re talking about: the earth, early man, animals, evolution, the origin of the world…

The two of them debate and « think »: who came first, the egg or the chicken?

Running time: 45 minutes

FOR AGES 6 AND UP

By Marc FAVREAU

Acting and direction: David MARCHAL and Mylène MAURIÈS

Cast: Alexandra BOUGLIONE

Support: Arts Vivants en Cévennes

Sol y Yoyo son dos payasos, unidos por el mismo cuerpo pero con dos mentes independientes y opuestas.

Sol siempre está de buen humor y a veces divaga… Yoyo es su alter ego, su conciencia, el que le pone los pies en el suelo…

Y eso es exactamente de lo que hablan: la tierra, el hombre primitivo, los animales, la evolución, el origen del mundo…

Los dos debatirán y « pensarán »: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina?

Duración: 45 minutos

A PARTIR DE 6 AÑOS

De Marc FAVREAU

Interpretación y dirección: David MARCHAL y Mylène MAURIÈS

Producción: Alexandra BOUGLIONE

Apoyo: Arts Vivants en Cévennes

Sol und Yoyo sind zwei Clowns, verbunden durch denselben Körper, aber mit zwei eigenständigen und gegensätzlichen Geistern.

Sol ist immer gut gelaunt und schweift manchmal ab… Yoyo ist das Alter Ego, das Gewissen, der, der die Füße auf den Boden zurückholt…

Und genau davon erzählen sie uns: von der Erde, den ersten Menschen, den Tieren, der Evolution, dem Ursprung der Welt…

Die beiden diskutieren und « denken »: Wer war zuerst da, das Ei oder das Huhn?

Dauer: 45 Minuten

AB 6 JAHREN

Von Marc FAVREAU

Spiel und Regie: David MARCHAL und Mylène MAURIÈS

Verbreitung: Alexandra BOUGLIONE

Unterstützung: Arts Vivants en Cévennes

Mise à jour le 2023-10-12 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne