Aude Caunes-Minervois Le trail de l’Argent Double est un événement qui se déroule chaque année dans l’Aude depuis la commune de Caunes Minervois au pied de la montagne Noire et des gorges de l’Argent-Double. 11ème édition en 2023 avec 4 formats de courses au programme :

– Le « Trail du Marbre », 20km – 800m D+

– Le « Trail de l’Argent Double », 30km – 1500 m D+

– La Course Notre Dame du Cros »10km – 200 m D+

– La Course des Pious-Pious pour les 3-10 ans : de 300 m à 2 km grolestrotteurs@gmail.com +33 6 73 30 38 36 Caunes-Minervois

