TOULOUSAIN 2 Toulouse, 26 mars 2022

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse

2022-03-26 21:00:00

Toulouse Haute-Garonne

Vous avez été plus de 60 000 à découvrir notre 1er Opus, et parce qu’il nous restait pas mal de trucs à dire, on reprend du service pour continuer à égratigner les us et coutumes de la région. En plus, grâce à vous, on a plein de nouveaux thèmes…Et promis, on ne chambrera ni les tarnais ni les mecs d’Airbus, on vous le jure. (Sur la tête d’un bordelais).

Avec Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg

Ecrit par Fred Menuet. Mise en scène Matthieu Burnel.

Rendez-vous au Studio 55, la nouvelle scène Toulousaine !

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse

