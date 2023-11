La putain respectueuse Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 26 avril 2024, Saint-Gaudens.

La putain respectueuse Vendredi 26 avril 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 15 e – 10 € 8 € – 5 €

Aux États-Unis, en 1946, un sénateur et son fils tentent de persuader une prostituée naïve d’accuser un homme noir de tentative de viol pour sauver… un blanc.

Commence alors, pour cette femme, une journée qui changera le cours de

son existence.

Jean-Paul Sartre s’est inspiré d’un fait divers advenu en 1931. Cette oeuvre de jeunesse (1947) n’a rien perdu de son actualité. Le texte sobre et dynamique évite les pièges du didactisme et du moralisme. Une intrigue simple, un lieu unique et une seule journée suffisent à Sartre pour nous plonger dans l’angoisse de ces moments où la vie bascule.

Dans un décor années 30, un peu kitch, une mise en scène vivante et rythmée et une belle distribution produisent unspectacle captivant et percutant.

Plus qu’une dénonciation du racisme, c’est un thriller passionnant qui tient en haleine.

Comment démonter les rouages d’une domination masculine,raciale et sociale pour devenir…

« La Respectueuse » ?

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18789 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:40:00+02:00

Maina SALMON