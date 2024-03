Théâtre – Toc Toc Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay, vendredi 29 mars 2024.

Théâtre – Toc Toc Comédie de Laurent Baffie. Par le Groupe théâtral unioniste (GTU). 29 – 31 mars Salle Dunoyer de Segonzac Prix libre conseillé : 15 € / réduit : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:15:00+01:00

Fin : 2024-03-31T16:30:00+02:00 – 2024-03-31T18:15:00+02:00

Dans la salle d’attente du Dr Stern, un patient, puis deux, puis trois, puis six ont rendez-vous avec le spécialiste mondial de la guérison des tocs. Mais celui-ci n’arrive pas et les patients s’impatientent. En l’attendant, ils font connaissance et partagent leurs histoires et leurs pathologies respectives…

Une comédie qui traite avec humour des différents troubles du comportement.

Durée : 1h45 (avec entracte).

Salle Dunoyer de Segonzac 14, avenue des Combattants 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.gtu-viroflay.com »}]