Théâtre : Grosse chaleur Marignane, 23 janvier 2022, Marignane.

Théâtre : Grosse chaleur Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

2022-01-23 – 2022-01-23 Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône

« En vacances, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond.

Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-sœur en cadeau bonus.

S’ajoutent à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans son appartement à Paris.

Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec cette chaleur, ça va être dur de le garder frais… »



Avec Danièle Gilbert, Jean-François Gallotte, Pétronille Moss, Ida Day, Morgan Laquerre et Laurent Mentec.



Attention, l’entrée du théatre Molière se fera uniquement sur présentation du pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 24 heures, le port du masque sera obligatoire.

En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire, épris de bonnes pensées « bobo », doit supporter un tas de « casse-pieds », ainsi que sa famille, alors que la canicule sévit partout en France.



Une comédie de Laurent Ruquier.

+33 4 42 10 14 50

« En vacances, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond.

Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-sœur en cadeau bonus.

S’ajoutent à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans son appartement à Paris.

Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec cette chaleur, ça va être dur de le garder frais… »



Avec Danièle Gilbert, Jean-François Gallotte, Pétronille Moss, Ida Day, Morgan Laquerre et Laurent Mentec.



Attention, l’entrée du théatre Molière se fera uniquement sur présentation du pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 24 heures, le port du masque sera obligatoire.

Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2021-12-14 par