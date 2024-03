[théâtre] CROIRE AUX FAUVES Maison Folie Wazemmes Lille, jeudi 14 mars 2024.

Ce jour là, le 25 août 2015, l’évènement n’est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka.

L’évènement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent.

Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête, qui, en se confrontant, ouvrent des failles dans leurs corps et dans leurs têtes. C’est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité.

D’après le récit éponyme de Nastassja Martin – éditions Verticales, 2019.

Nastassja Martin est anthropologue. En 2015, dans les montagnes du Kamtchatka, en Sibérie, elle est attaquée par un ours. Le récit qui compose ce spectacle raconte sa rencontre initiatique à laquelle elle s’efforce de donner un sens en puisant dans la cosmologie animiste des Evènes. Une croyance qui considère que tous les êtres partagent une âme, une force animée commune qui permettrait de recréer des liens avec le vivant autour de soi.

Metteur en scène et adaptation : Frédéric Laforge | Actrice : Lisa Hours | Autrice : Nastjsassa Martin | Musiciens : Marco Moercant et David Lemaréchal

©Leslie Fernande