Balade naturaliste : ornythologisterie FRETIN Fretin, jeudi 2 mai 2024.

Balade naturaliste : ornythologisterie Accompagnés des animateurs nature, découvrez les rudiments de l’observation des oiseaux. Jeudi 2 mai, 14h00 FRETIN Gratuit

Début : 2024-05-02T14:00:00+02:00 – 2024-05-02T16:00:00+02:00

Vous n’êtes pas expert dans la connaissance des oiseaux ? Ça tombe bien, nous non plus ! Venez en famille, apprendre avec nous, les rudiments de l’observation des oiseaux, sédentaires ou de passage. Ensemble, nous essaierons d’en savoir un peu plus, entre becs, migration ou tout autre terme scientifique à plumes ! Toute connaissance ou prérequis est fortement déconseillé !

Rendez-vous : 14h – Parking, 74/76 rue du Maréchal Foch – FRETIN

Bon à savoir : nombre de places limité, sur inscription par mail à animationnature@lillemetropole.fr

Durée : 2h

Public : à partir de 7 ans et en famille

Contact : MEL au 06 30 46 37 16

MEL