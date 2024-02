Stage « Jeux olympiques antiques » Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq, jeudi 2 mai 2024.

Stage « Jeux olympiques antiques » Un stage de 2 jours pour découvrir les sports de l’Antiquité au parc Asnapio. 2 et 3 mai Parc Asnapio 40€ / 32€ les 2 jours

Début : 2024-05-02T09:30:00+02:00 – 2024-05-02T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T09:30:00+02:00 – 2024-05-03T16:30:00+02:00

Découvrez les épreuves sportives de la Grèce antique!

Mesurez-vous au saut en longueur avec haltères et aux lancers du javelot et du disque, et participez à une course en armes. Répartis en plusieurs équipes, les enfants s’affronteront pour désigner le vainqueur des jeux. Une initiation à l’harpastum sera également proposée. Il s’agit d’un jeu collectif d’abord pratiqué chez les Etrusques avant de s’étendre à tout l’Empire romain.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

A partir de 8 ans.

Prévoir le pique-nique du midi.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d'Ascq, le parc de reconstitution archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé. Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d'après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d'offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien.

Parc Asnapio