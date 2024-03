SUPER LOTO rue des Champs Frahier-et-Chatebier, dimanche 17 mars 2024.

SUPER LOTO rue des Champs Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

L’association des parents d’élèves, Les P’tits Frahioulots, organise un super loto à la grande salle des fêtes de Frahier et Chatebier.

De nombreux lots à gagner, places limitées, petite restauration et buvette sur place.

Un carton gratuit si réservation.

Tarif :4 cartons 20 €, 2 cartons enfant 5€

Info et résa 06 67 06 27 48 EUR.

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-03-17

rue des Champs Salle culturelle

Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

