Début : 2024-05-02 14:15:00

fin : 2024-05-02 . Chaque saison, cet événement colorie chaque année un peu plus toute la vie du Théâtre.

Pour la première fois un Théâtre se trouve dédié à la voix d’enfant sur scène.

Près de mille enfants, chaque année, y chantent bien sûr, mais occupent aussi l’espace scénique entier.

Que ce soit sur des œuvres célèbres ou sur des créations spécialement écrites pour eux, les enfants ont à cœur de mener à son aboutissement, la représentation publique, un spectacle musical.

Chaque saison, le Théâtre questionne de nouveaux artistes sur la place de la voix d’enfant dans leur propre univers artistique et leur commande une création qui illustre leur réponse.

Le Théâtre devient alors lieu de réflexion, fabrique, laboratoire où se mijotent des chœurs et donne naissance à des œuvres spécifiques. La cuvée 2023 fut magnifique d’inventions et de réalisations.

Celle de 2024 nous offre de belles surprises ! PS : Le Mois Voix d’enfants/Espace scénique s’ouvrira sur la création avec l’atelier chant-danse-théâtre du Pôle d’excellence autour de la comédie musicale dont le nom reste encore secret, où chant et danse hip-hop se marieront joyeusement. Bien sûr à ne pas manquer ! EUR.

Place Pierre Renet Théâtre Edwige

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

